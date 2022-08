Újabb koronavírus-járványhullám várható ősszel a szakemberek szerint. Már most is sokan betegek, a jelenlegi variáns egyik mutációja fertőzőbb, mint a korábbiak voltak. Viszont enyhébb megbetegedést okoz, az oltottak megfázásszerű tünetekkel vészelik át. A mostani, enyhébb hullám augusztusra csökkenni fog, ősszel viszont újra megerősödhet a vírus.

"A vírus most kihasználja azt a lehetőséget, hogy a világ kinyitott" - mondta Rusvai Miklós virológus. Úgy véli, az elmúlt nyarakhoz képest a fertőzés most nem tűnt el, hanem jelen maradt és fertőzőképesebb, mint a korábbi változatok. "Egy még fertőzőképesebb változat jött létre, ez az omikronnak a BA4-es, BA5-ös változata, ami most kering" - mondta a Tényeknek a szakember. Szerinte augusztusra csökken a fertőzöttek száma, ősztől viszont valószínűleg újabb hullám várható majd. Korábban Zacher Gábor pedig arról beszélt, hamarosan biztosan ismét kötelező lesz a maszk viselése.