Hétről hétre szembesülünk azzal, hogy ugyanazokért a termékekért egyre többet kell fizessünk a boltokban. Nemcsak az árucikkek, hanem a szolgáltatások is drágulnak, nem beszélve az emelkedő előállítási költségekről és energiaárakról, melyek nehéz helyzetbe hozzák az üzleteket, vállalkozásokat is.

Az egyik magyar boltban szokatlan megoldáshoz folyamodtak és felárat fizettetnek a vásárlókkal azokért az üdítőkért és sörökért, melyeket a hűtőből tesznek a kosárba. A polcon feltüntetett ár a kasszánál ezek esetében termékenként 10 forinttal lesz magasabb, ez pedig egy vásárlónál kiverte a biztosítékot.

Az illető levelet írt a Borsnak, melyhez mellékelte a boltban a hűtőre kifüggesztett figyelmeztető feliratot is. A lap megkereste Berényi András ügyvédet, aki szerint nem jogsértő a bolt cselekedete.

Fontos tudni, hogy gyakorlatilag bármi megengedett, amit a jogszabályok nem tiltanak. Mivel semmi sem tiltja, hogy az üdítő hűtését a kereskedők, mint szolgáltatást felszámolják, az eljárás jogilag nem is támadható

– mondta a szakértő, aki hozzátette, hogy ez az eljárás hasonló lehet, mint a gyógyszertárak esetében az ügyeleti díj.

"Egyértelmű, hogy ugyanazt a terméket egy kereskedelmi egység nem értékesítheti két áron. Ahogy a éjjel és hétvégén a gyógyszertárak is feltüntetik a blokkon a gyógyszer rendes árát és az ügyeleti díjat is, a közérteknek is fel kell tüntetniük a termék normál árát, illetve a többletszolgáltatás díját.

Hogy ezt megteszik, csak morálisan kifogásolható" – zárta a témát az ügyvéd.

