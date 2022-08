A szüleivel ment a tóba a két és fél éves kislány, édesapja egy pillanatra elengedte a matracot, édesanyja pedig az iszapban ragadt, így következhetett be a tragédia. A baleset idején másodfokú viharjelzés volt érvényben, a szél fújhatta be a kislányt. Keresésében a strandolók is részt vettek, egymásba kapaszkodva próbáltak segíteni a mentőegység dolgozóinak. Másfél óra alatt találták meg a gyerek testét, újraéleszteni már nem tudták.

A háromtagú család Csehországból érkezett a Balatonhoz. A kislányon nem volt sem karúszó, sem mentőmellény. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz. "Ha ez a minősítés marad, ez 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető" - mondta a Tényeknek a szakember. A körülmények sok mindent befolyásolhatnak. "Viharjelzés ellenére bent voltak. Vajon éppen indultak volna kifelé, vagy éppen indultak volna befelé?" - kezdte sorolni a megválaszolandó kérdéseket a szakértő. Érhették az apát olyan külső behatások, ami miatt el kellett engednie a matracot, és ha így volt, akkor ez a gyanúsítás sem tudja megállni a helyét.