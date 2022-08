A pár a szakítást nem indokolta meg, de egymás után láttak napvilágot azok a hírek, melyek Shane erőszakos viselkedéséről és dühkezelési problémáiról szóltak. A lány visszaadta a gyűrűt és mára sikeresen túllendült az amerikai férfival közös időszakán.

Az Instagram-posztjai alapján Shane sem szomorkodik már, viszont a májusban robbant balhét és a dühkitöréseit most bánhatja igazán, ugyanis a pletykák szerint ezek miatt bukta el tévés szereplését. A TV2-n idén a harmadik évadával visszatérő táncos show, a Dancing with the Stars készítői ugyanis szerették volna leszerződtetni Hosszú Katinka exét.

Habár a dühkezelési problémái korábban is ismertek voltak, sokan azt hihették, Shane lenyugodott és megváltoztatta Zsófival való kapcsolata. A készítők azonban a szakítás hírét hallva nem merték megkockáztatni Shane-t, nehogy a feszített tempójú próbák és adásfelvételek során úgy viselkedjen, hogy később megbánja a tetteit – írja a Blikk egy neve elhallgatását kérő forrásra hivatkozva.

Hallottunk mi is arról, hogy tárgyaltak Shane-nel, és be kell vallanom, örülök, hogy végül nem került be a műsorba, én nem szívesen dolgoztam volna vele. Kemény időszak vár mindenkire, sok mindent kell megtanulniuk a hírességeknek. Iszonyatosan fárasztó feladat ez, ha emellett még valaki nehezen kezelhető, az pokol lenne mindenki számára

– mesélte a lapnak a show egyik táncosa. A portál megkereste a TV2-t is, de a csatorna sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az értesüléseket.

A Dancing with the Stars harmadik évadának versenyzőit már bejelentették, a névsort ide kattintva olvashatjátok.