Közismert a mondás, miszerint ami egyszer felkerül az internetre, az örökre ott is marad. Igaz ez az Instagramra is, ugyanis a felületet üzemeltető Meta vállalat mindent elment, amit valaha is közzétettünk a platformon. Legyen szó fotóról, videóról, storytól vagy kommentekről, még ha nem is látjuk ezeket vagy megfeledkeztünk a tartalmainkról, mindet megőrzik.

Ez ijesztő és hasznos is lehet, ugyanis így az elfeledett, vagy elveszettnek hitt emlékeket visszakaphatjuk.

Ehhez meg kell nyitni az Instagramot valamelyik webes böngészőben. Fontos, hogy ne telefonon keresztül intézzük. Kattintsunk a profilképünkre, majd a Beállítások menüpontra. Ezután válasszuk ki a bal oldalt megjelenő lehetőségek közül az Adatvédelem és biztonság fület, majd görgessünk lejjebb és keressük meg az Adatok letöltése részt. Kattintsunk a Letöltés kérése linkre, majd adjuk meg azt az e-mail címet, melyre a fotókat és videókat szeretnénk megkapni.

A fájlformátumnál válasszuk a HTML verziót, ugyanis úgy egy webes felületen keresztül tudjuk majd átböngészni a saját tartalmainkat – írja egy holland portál, a nu.nl. A formátum kiválasztása után kattintsunk a Tovább gombra, adjuk meg a jelszavunkat és elkészültünk. Az Instagram akár egy nap után is elküldheti nekünk saját fotóinkat és videóinkat, de eltarthat akár két hétbe is, mire válaszolnak.