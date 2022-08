Robyn Griggs halálhírét legjobb barátnője Sue jelentette be a színésznő Instagram-oldalán.

49 éves korában elhunyt Robyn Griggs amerikai színésznő. Az Another World és a One Life To Live című filmekből ismert sztárnál még 2020-ban diagnosztizáltak méhnyakrákot. Bár hősiesen küzdött a gyilkos kórral, múlt hónapban elmondta rajongóinak, hogy négy újabb daganatot fedeztek fel nála, kettőt a máján, egyet a hasizmában, egyet pedig a jobb oldali nyirokcsomójában.

A színésznő barátnője egy 2020-as fotóval és pár megható sorral tudatta a tragikus hírt, és így búcsúzott legjobb barátnőjétől: