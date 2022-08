Külső szemmel úgy tűnt, Ricsike szülei, Bálint és Zsuzsanna jó viszonyban vannak egymással, ám kedden megrázó hír érkezett: Zsuzsannát meggyilkolták, a rendőrség az élettársát, és annak barátját gyanúsítja.

A Blikk információi szerint a két férfi arra hajtott, hogy megszerezze Zsuzsanna 6 millió forintját. Nagy adag gyógyszert adtak be a nőnek, az édesanya haláltusáját ráadásul a gyerekek is végignézték. Ricsikén kívül három testvérét nevelte Zsuzsa. A gyilkosságot a két férfi öngyilkosságnak álcázta: sokáig úgy tűnt, a nő önkezével vetett véget az életének, ám Zsuzsanna édesapjának és testvérének kitartó küzdelme célba ért, jelenleg a rendőrség gyilkossági ügyben nyomoz.

Kiderült, hogy Bálint és Zsuzsa korántsem éltek jó kapcsolatban, a nő egyedül nevelte gyermekeit. A két kisebbik gyermek édesapja, Bálint ha előkerült, nagy balhét csinált, ezért Zsuzsanna keresett valakit, aki elcseréli vele a lakást, és fizet neki hatmillió forintot.

A gyilkosság előtti nap az édesanya megkapta a pénzt, és azt remélte, végre új életet kezdhet.

"Éjszaka dolgozott, amikor hazaért, meglepve tapasztalta, hogy az élettársa és annak egyik barátja, Mihály feltűnően kedvesek vele. A gyerekek engedhették be őket a lakásba, mert a lányom lecserélte a zárat. Kávét főztek neki, amibe mint később kiderült, nagy adag gyógyszert csempésztek. Amikor Zsuzsikám elájult, a torkán még lenyomtak pirulákat, sőt, egy zsebkendőt is, hogy mindenképpen meghaljon. A mentőket csak órákkal később hívták, amikor már régen halott volt. A gyerekek is látták így az édesanyjukat, Ricsike le is fényképezte, mert annyira furcsa volt neki, hogy lila a szája" – mesélte Zsuzsanna édesapja, László.

A férfi egy pillanatra sem hitte el, hogy lánya öngyilkos lett, végig harcolt a maga igazáért.

"Végül csak nekem lett igazam, kiderült, hogy brutális kegyetlenséggel megölték Zsuzsa lányomat. Borzalmas érzés ez egy apának, annak kell örülnöm, hogy végre kiderítik, mi történt a gyerekemmel" – sírta el magát a gyászoló édesapa.

A két férfit nyereségvágyból, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítja a rendőrség. F. Bálint és T. Mihály is tagadja bűnösségét. Előbbi más bűncselekmény miatt a napokban töltötte le börtönbüntetését. A két kisebb gyermeket Zsuzsanna testvére vette magához.