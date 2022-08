"Úgy hozta az élet, hogy hosszú éveken én ápoltam a feleségemet, az anyósomat és az ő nővérét. A nagynéni tavaly, 103 évesen hunyt el, néhány hete pedig 99 éves korában az anyósom"– mesélteszomorúan a Blikknek Poór Péter.

Az énekeselmondta, anyósa végelgyengülésben hunyt el, nem lehetett rajta segíteni.

"Nem akart kórházba menni, otthon volt végig velünk. Egy ideig én ápoltam, de aztán már szükségem volt szakértő segítőkre, akik naponta jártak hozzá. Harminc kilósra lefogyott, mesterségesen tartották életben. Fel voltunk készülve rá, hogy elveszítjük, de mégis nagyon megviselt a halála, és az is, hogy végig kellett néznem a leépülését. Szerettem őt, idilli volt a kapcsolatunk" – emlékezett vissza a legendás művész.

Imádott feleségét továbbra is ő ápolja, és munka is akad bőven, így minden rossz ellenére igyekszik a jó dolgokra koncentrálni.

"A feleségem súlyos beteg, őt most is ugyanúgy ápolom, és szerencsére munkám is akad bőven, mert rengeteg fellépésem van. Sűrűek a napjaim, de ameddig bírom a tempót, igyekszem mindenhol maximálisan helytállni. Rám vár a főzés, mosás, takarítás és a bevásárlás is, de nem panaszkodom, mert így is szeretem az életem, és csak a pozitív dolgokra koncentrálok"

– fűzte hozzá Poór Péter.