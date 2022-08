A 75 éves szerzőt elsősorban a fején és a hasán érték sérülések, károsodott a mája, a keze, emellett valószínűleg egyik szemét is elveszíti.

Hadi Matar vallási meggyőződésből támadta meg Rushdie-t, szerinte az író 1988-ban megjelent regénye, a Sátáni versek nyíltan támadja az iszlámot. A férfi, aki jelenleg a Chautauqua megyei börtönben raboskodik New York államban, most azt mondta a New York Postnak, hogy csak „pár oldalt" olvasott a könyvből, majd hozzátette: „meglepve" hallotta, hogy Salman túlélte a támadást – írja a Blikk.