Ahogy arról mi is beszámoltunk, két ember holttestét találták meg egy autóban Erdőkertesen, a Nap utcában. Lapértesülések szerint az áldozat egy fiatal férfi és a barátnője, a kipufogógázt ők maguk vezették be az utastérbe. Az egyik áldozat barátnője drámai részletekről számolt be.