A fiatal énekesnő sokáig töprengett azon, hogy leírja, mi történt vele és a zenekarával a hétvégén, de végül úgy döntött, hogy megosztja a nyilvánossággal.

"Sokat gondolkoztam, hogy vajon el merjem-e mondani a nyilvánosság előtt, hogy mi történt velem az egyik hétvégi koncertemen... Úgy döntöttem miért is ne? Hiszen ez is velem történt, hozzáteszem, életemben először, emiatt is túlságosan sokkoló élmény volt számomra, hogy ez így előfordulhat. Rájöttem, hogy eddig túl jóhiszeműen ítéltem meg embertársaimat, mindig próbáltam a szépet és a jót meglátni még azokban is, akik esetleg arrogánsan viselkedtek velem... Szerettem volna átadni ezt a kicsit naiv világszemléletet a kislányomnak is, de ezek után nem tudom, hogy jót teszek-e ezzel a jövőjét tekintve. Miután az egyik hétvégi koncertemen kiraboltak minket, a zenekaromat és engem is, milliós értékben vittek el tőlünk dolgokat, többek között a telefonomat is, ami tele volt a kislányom féltve őrzött fotóival a kezdetektől, nagyon szomorú vagyok.Szörnyen romlott világban élünk, elhatalmasodott néhány embertársunkon a gyűlölet, a hatalomvágy, vagy csak valamilyen függőség, ami beárnyékolja életük hátralévő részét. Sajnálom őket, sajnálom magunkat, azokat, akik csak szeretni akarnak önzetlenül és szeretve lenni nemcsak szeretteik által, hanem más kedves embertársaik által is. Félek, hogy ez már elveszett és nincs többé, mert a pénz minden jóérzést felemésztett. Túl fogom ezen tenni magam, de szerettem volna elmondani nektek, hogy mit érzek most" - írta az Instagram-oldalán.