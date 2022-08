Magyarországon is megjelent a Hyalomma nevű kullancsfaj, ami számos veszélyes betegséget terjeszt.

A Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes két, hagyományosan Dél-Európában, Afrikában és Közép-Ázsiában elterjedt kullancsfaj, de sajnos már hazánkban is megfigyelték ezeket a fajtákat. Számos veszélyes kórokozót terjesztenek, például a vérzéses lázat okozó Nairovírust, ezen kívül képesek hordozni a Rickettsia aeschlimannii nevű baktériumot is, ezzel a kórokozóval kapcsolatos megbetegedést már szintén sikerült Európában is észlelni.

A hazánkban eredetileg honos lesből támadó kullancsoktól eltérően ezek aktívan vadásznak, akár több méteren át is képesek követni a kiszemelt gazdát - írja a Kullancsfigyelo.hu. Az ember mellett előszeretettel élősködnek lovakon, szarvasmarhákon és más házi vagy vadonélő patásokon, esetleg háziállatokon, például kutyákon. Különösen kedvelik a testnyílások környékét, gyakran fordulnak elő a végbélnyílás területén. A jóllakott nőstények szaporodás után a földre pottyannak, majd lerakják a tojásaikat, ezek száma akár a 7000-et is elérheti.