Szőnyi Ildikó a halála előtt már a közösségi oldalakon is furcsa posztokat tett közzé, sejteni lehetett, hogy valami nincs rendben vele. Egy nappal az öngyilkosság előtt megkérte követőit, hogy ne írjanak neki, egy emésztőrendszeri fertőzésről szóló cikk mellé pedig azt írta, Hál'isten meghal, úgyis mindenki csak a vagyonára pályázik.

A '80-as évek üdvöskéje Nyúlnál hajtott autójával a vonatsínekre, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Marjai Juditaz Ildikóról szóló posztban arról írt, emlékszik, milyen vidám fiatal lány volt, és nagyon sajnálja, hogy nem látott más kiutat. Azt is elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt megkereste őt Ildikó, hogy újra fotózni szeretne, és bár a képeken gyönyörű, a lelki békéjét már sehol sem találta.

"Összekötött bennünket a közös múlt, tini korunk modellévei. Nem voltunk barátnők, de mindig lehetett érezni, hogy kötődni akar, szomjasan szeretetre vágyik. Mikor sok év után megkeresett, hogy szeretne újra a fénybe lépni, látszott már rajta , hogy talajt vesztett, de akkor még tele volt élettel. Dolgozni akart. Szépségszalon volt az álma , fotóműteremmel együtt, ahol minden civil is részesülhet abban az isteni kegyelemben, hogy csodálatosnak láttassék. Újra szeretett volna magáról is képeket, hisz a fotózás mindig is a szerelme volt. Szép akart lenni, mert a szépség erő és maga az élet. Talán arra emlékezett, hogy fiatalon, gyönyörűen annyi mindenki szerette. Azt hitte, aki szép, azt szeretik. Valószínűleg tévedett. Voltak segélykiáltásai, utólag lapozva a közösségi médiát, látszik a végtelen elkeseredettség .Elszánta magát a végsőkre. Nekünk csak a fotók maradtak, és én kötelességemnek érzem, hogy megmutassam, mit, kit vesztettünk. Ildikó is így akarná. Most már nyugodjon békében örökké háborgó lelke!

-olvasható a posztban.