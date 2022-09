Berki Krisztián és Berki Mazsi kapcsolata a szomszédok állítása szerint elmérgesedett, a celeb többször is bántalmazhatta a feleségét. "Krisztián dühében hasba rúgta Mazsit úgy, hogy a kezében volt az újszülött is" - állítja a többi között az egyik szomszéd. "A szülei sem tudtak semmiről, viszont egy alkalommal egy verésnek Krisztián édesanyja is szemtanúja volt" - mondta az egyik rokon. A napvilágra került információkra most Mazsi is reagált.

"A családi történetek családi történetek maradnak, nem szeretnék romokat átadni a lányomnak. Ez már nem tartozik a nagy nyilvánosságra" - mondta a Borsnak. Krisztián édesanyja szerint Mazsi piszkálta a fiát. "A fiamat a felesége állandóan piszkálta. Krisztiánt nem lehetett már kiskorában sem sarokba szorítani. Ha úgy érezte, hogy ezt teszik vele, akkor bizony kitört. Ilyen volt a személyisége. Ha nem piszkálták, a világ legnyugodtabb embere volt" - állítja.