„Jennifer Aniston kapcsolata egyre komolyabb, hamarosan jöhet az eljegyzés" - állítja a barátja

Nem mindennapi hírek érkeztek Jennifer Anistonról és új szerelméről a hipnotizőr Jim Curtisről. A páros egyik közeli barátja ugyanis arról beszélt egy interjú során, hogy a jóképű médium hamarosan eljegyezheti a Jóbarátok sztárját. Ráadásul a forrás szerint Jennifer őrülten szerelmes a barátjába, és nincs benne kétely, hogy mit válaszolna a nagy kérdésre. De vajon mitől habarodott ilyen gyorsan egymásba a páros? A bennfentes nyilatkozatából erre is választ kaphatunk.

Jennifer Aniston új kapcsolata villámsebesen komolyodik

Forrás: Getty Images North America

Jennifer Aniston és a barátja már évek óta közeli viszonyt ápolt egymással

Bár a rajongók számára csak néhány héttel ezelőtt lett nyilvánvaló, hogy több van a két híresség között, mint puszta barátság, de az nem volt köztudott, hogy Curtis és Aniston hosszú évek óta ismerik egymást, és mindig is közel álltak egymáshoz. A közös baráti körük hozta össze őket, így már nem kellett az ismerkedési körökön végigmenniük, hanem egyből belevághattak a közepébe.

Jen és Jim odavannak egymásért, és Jen egy olyan életszakaszban van, amikor már belefáradt a randizgatásba. Most teljesen beleadja magát ebbe a kapcsolatba, és élvezi, hogy megtalálta a lelki társát. Úgy gondolja, hogy ő az igazi a sok csalódás után. Mivel már régóta ismerik egymást, így az első hivatásos randijuk nem puhatolózó vagy kedveskedő találkozó volt, hanem egyből a közös jövőjükről beszélgettek, és arról, hogy mire vágynak igazán.

- árulta el a szerelmes pár egyik legjobb barátja a RadarOnline-nak. A bennfentes szerint Aniston túl van már két zátonyra futott házasságon, így már sokkal óvatosabb a pasik terén, tehát nagyon meggyőző lehet Jim a színfalak mögött, ha annyire magába tudta bolondítani a színésznőt, hogy már újra téma az eljegyzés.

Jen izgatottan várja, hogy Jim megkérje a kezét. Nem akarna semmilyen nagy felhajtást, csak egy olyan ceremóniát, ahol a legjobb barátaik előtt esküdnek meg. Egy kis spiritualitás, egy kis hippis játékosság, ennyi lenne az esküvőjük

- zárta sorait a pletykás barát.