Velencében készül az Emily Párizsban új évada — Lily Collins fotókat osztott meg a forgatásról

Az Emily Párizsban mindig is a szépségről és a szépségek csodálatos életéről szólt. A Franciaországban, lenyűgöző helyszíneken forgatott sorozat egy kis időre most Velencébe költözött, ahol jövő hétfőig forgatja a stáb az új évadot vagy annak egy részét.
Az Emily Párizsban legutóbbi évadában a főhősnek felajánlják, hogy dolgozzon a Grateau ügynökség olasz irodájában. Bár Emily szereti Párizst, jobban odavan új olasz pasijáért, akinek a kedvéért akár Rómába is költözne. Hogy mi lesz a sorsa a szerelmes párnak és a Lily Collins alakította Emilynek, az még a jövő titka. Egy biztos, a sorozat stábja hétfőig Velencében forgat, a vidám percekről pedig fotókat is megosztott az Instagram-oldalán a főszereplő.
„Egy igazi velencei kirándulás. Amikor a munka egyúttal szórakozás” – írta Lily Collins a megosztott fotókhoz, amelyeken a stáb többek között vízi taxizik is.
Collins a képeken paradicsommintás ruhát visel, amitől a kommentelőnek elakadt a lélegzete, és azonnal ők is ugyanolyat szerettek volna.
