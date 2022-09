II. Erzsébet királynő 96 évesen tegnap délután távozott az élők sorából. Ő volt a leghosszabb ideig regnáló brit uralkodó, emellett a legtovább uralkodó nő valaha az egész világon.

II. Erzsébet halálával a brit tévécsatornák idáig tervezett műsorrendjei teljesen felborulnak. Miközben a világ és a brit nemzet is egyszerre emlékezik meg és rója le tiszteletét előtte - köztük a magyar közéleti- és politika alakjai is -, az angolok több műsort is egy időre leállítanak vagy elhalasztanak. A legtöbb csatorna előre legyártott műsorokat vetít az elhunyt királynőről és a családjáról - írja a Guardian.

A két meghatározó tévétársaság, a BBC és az ITV is előre begyakorolt terv szerint haladt a halálhír napján. A BBC már a kora délutáni, II. Erzsébet rossz egészszégügyi állapotát bejelentő közlemény után is különkiadást indított a közmédia fő csatornáján, és nem sokkal később az ITV fő csatornája is rendkívüli, élő hírfolyamra váltott. A halálhírt végül a protokollt követve a BBC One-on jelentették be.

A halálhír bejelentését követően a legtöbb tévécsatorna és sajtótermék részben vagy teljes egészében már leállította a hirdetéseit - írja a Campaign.

A közösségi oldalak közül a Twitter is igyekszik méltóképp leróni tiszteletét a királynő előtt. Az óriáscég bejelentette, hogy az Egyesült Királyság területén 48 órán keresztül szünetelteti a hirdetések megjelenését felületeit, ugyanígy döntött a gazdasági válság által sújtott Snapchat is.