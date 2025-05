Egészségügyi problémáiról és betegségéről vallott Tom Hardy

A 47 éves Tom Hardy interjúban tálalt ki a különböző műtétekről, amelyeken az évek során átesett, és arról, hogyan próbálja visszanyerni az erejét, de azt is bevallotta, hogy van egy egészségtelen szokása, amin nem tud uralkodni.

Tom Hardy egészsége már nem a régi, de bevallotta, hogy tesz is ezért

Forrás: AFP

Tom Hardy elsorolta az egészségügyi problémákkal küzd

A sztár felsorolni is alig bírta, mi minden problémával küzd: „A hátamban porckorongsérv van, de isiászom is van. És van ez a... talpgyulladás? Honnan jött ez? És miért? Miért?! És a csípőmben is meghúzódott az ín. Olyan, mintha most minden darabokra hullana, és nem fog javulni. Hacsak nem ültetnek be őssejteket...”.

Tom Hardy korábban azt is elárulta, hogy műteni kellett a térdét a forgatásokon és a dzsúdó gyakorlása során szerzett sérülései miatt. Az interjú későbbi részében a riporter úgy jellemezte Tomot, hogy válasz közben folyton beleszívott az elektromos cigarettájába, mielőtt folytatta volna a mondandóját.A Peaky Blinders sztárja azt is elárulta, hogy hullik a haja, kilazulnak a fogai, és a térdei is gyengébbek lettek.

Tom korábban, a Hits Radio UK műsorvezetőjének, Will Bestnek adott múlt heti interjújában mintha megerősítette volna, hogy a haja nem teljesen természetes.

„Megvan a saját hajad meg minden. Nekem meg van valaki másé” – mondta a műsorvezetőnek

Nem volt világos, hogy Tom Hardy hajátültetésre vagy valamiféle parókára gondol-e, vagy csak viccelt.

Ami biztos, hogy a forgatásokon levendula illóolajat kell párologtatni az öltözőjében, hogy meg tudjon nyugodni.