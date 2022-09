Lezárják Budapesten a Várkert Bazár környékét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt hétfőn, a korlátozás több lakóházat érint, és a környéken megváltozik a közösségi közlekedés is.

Gajdos Milán főhadnagy, a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatának kommunikációs tisztje korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó búvárai bukkantak dunai gyakorló merülésük közben a második világháborús, százkilogramm tömegű, szovjet gyártmányú légibombára az Erzsébet híd és a Lánchíd közé eső fővárosi folyamszakaszon.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte, hétfőn 9 órától lezárják a budai oldalon a Sztehlo Gábor rakpartot és a Friedrich Born rakpartot a Lánchíd irányába, a Lánchíd utcát pedig a Clark Ádám tér felé. A pesti oldalon lezárják a Jane Haining rakpartot az Erzsébet híd irányába, valamint a Salkaházi Sára rakpartot. A lezárások 14 óráig lesznek érvényben.



A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. A Budapesti Közlekedési Központ azt közölte: előreláthatólag hétfőn 10-13 óráig a 2-es, a 2B és a 2M villamosok két szakaszon, a déli végállomások és a Boráros tér, illetve a Széchenyi István tér és a Jászai Mari tér között járnak.

A 19-es villamos két szakaszon, Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér, illetve a Batthyány tér és a Bécsi út/Vörösvári út között jár. A 41-es villamos módosított útvonalon, a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukács Gyógyfürdő között a Krisztina körút - Széll Kálmán tér - Margit körút útvonalon közlekedik. A 105-ös autóbusz Budán módosított útvonalon, a Lánchíd utca helyett az Attila úton és a Krisztina körúton jár. A 105-ös és a 178-as autóbuszok Pesten a Gyöngyösi utca felé a Petőfi Sándor utcán, Buda felé a Kiskörúton járnak.



A terület kiürítése több ingatlant is érint. A budavári önkormányzat közlése szerint a Lánchíd utcára, az Ybl Miklós térre, a Döbrentei utcára, valamint a Várkert rakpartra néző ingatlanok kiürítése és a terület elhagyása hétfőn reggel 8 órakor kezdődik meg. Az önkormányzat közölte azt is, hogy a hatástalanítás idejére a Virág Benedek Ház (Döbrentei utca 9.) üzemel befogadóhelyként. Kérik, hogy aki szeretné igénybe venni a befogadóhelyet, legkésőbb vasárnap délig jelezze ezt a 06-1-225-7271, 06-1-225-7272 vagy 06-20-447-1003 telefonszámon.