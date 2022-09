Megható Facebook-posztban búcsúzott a zenekar a basszusgitárosuk, Frenki párjától, Anditól. Elmondták, hogy a zenekar feladata jelenleg, hogy Frenki mellett legyenek, továbbá időt kérnek rajongóiktól, hogy megemészthessék a történteket.

"Kedves Lordosok!

Szeretnénk köszönetet mondani türelmetekért. Nagyon nehéz időkön vagyunk túl és sajnos ez az időszak sem fog gyorsan elmúlni. Természetesen óriási szükségünk van a közönségünkre, de vannak olyan események, amik feldolgozásához időre van szükségünk.

Ma utolsó földi útjára kísértük Andit, Frenki párját. Frenkinek most nagyon nehéz és nehéz nekünk is. Érthetetlen dolog ez az egész. Most a mi feladatunk, hogy Frenki mellettünk békére találjon.

A közönségünknek a kikapcsolódást, a szórakozást akarjuk biztosítani, Frenki szeretne ebben velünk tartani, neki ez most nagy erőt ad.

Elnézést kérünk, ha bárkiben rossz érzést váltottunk ki azzal, hogy a megszokottaktól nagyobb távolságot tartottunk. Kérnénk egy kis időt tőletek. KÖSZÖNJÜK!

Lord Örökké!!!"