Egy hónap sem telt még el II. Erzsébet királynő halála óta, máris újra áll a bál a családban. Az újdonsült uralkodó ugyanis nem engedte meg Harrynek, hogy felesége is vele tartson a nagybeteg királynő halálos ágyához.

Harry szerette volna, ha felesége, Meghan Markle is elkíséri őt II. Erzsébet halálos ágyához, hogy ő is búcsút tudjon venni a most már néhai uralkodótól. Az ifjú herceg azonban hiába szervezte az utat, édesapja, Károly rátelefontált és közölte, Meghan jelenléte "nem lenne helyénvaló". Harrynek ezért egyedül kellett Angliába repülnie, és mivel lekéste a gépet, nem lehetett ott a nagymamája mellett.

Az információk szerint nemcsak Meghan, hanem Vilmos kedvese, Katalin hercegné sem lehetett ott a halálos ágy mellett, ugyanis korlátozták azok számát, akik utolsó óráiban látogathatták a királynőt.

Harry azonban nem vette jó néven, hogy édesapja szinte kitiltotta feleségét a megemlékezésről, és az sem segített, hogy a zűrzavarban lekéste a gépét; így nem tudott elköszönni Erzsébettől. Károly ekkor közös vacsorára invitálta Harryt, amelyen részt vett volna Kamilla királyné és Vilmos is, de az ifjabb herceg dühében visszautasította a meghívást, és inkább a család többi tagjával gyászolt – írja a Sun.