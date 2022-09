MC Hawer nemrég elárulta, kétszer elkapták itta vezetésért. Tette mindenzt azért, mert volt párja megfenyegette, nyilvánosságra hozza, hogy volt rácsok mögött. "Valóban voltam büntetve, kétszer is: elvették a jogosítványomat ittas vezetésért. 32 és 35 évvel ezelőtt" - vallotta be a zenész.

"Amíg együtt voltunk, nem akart szerepelni, és azt kérte, a szakítás után se nyilatkozzak a köztünk történtekről. Én ezt eddig tiszteletben tartottam, most azonban betelt a pohár. Azért szakítottunk, mert szinte sose volt rám ideje. Hiába éltünk közös lakásban, volt, hogy hetekre eltűnt, telefonon sem lehetett elérni. Nem tudtam, hol és kivel van, mit csinál. Egyik ilyen esetnél felkerestem az édesanyját, majd a volt férjét, de sehol nem találtam, utána viszont nagyon kiakadt rám ezért, megfenyegetett, hogy feljelent. Ezek után döntöttem úgy, hogy jobb, ha külön válunk" - mondta a Blikknek MC Hawer. Nyáron ismét összejöttek, de a helyzet nem változott. MC Hawer rajtakapta párját, hogy más férfinak üzenget, ekkor végleg szakított, ám elkezdődtek a fenyegetések. A nő azt állítja, többször adott kölcsön a zenésznek, aki nem adta vissza a pénzét. Állítólag Zsuzsanna fel is jelentette őt.

"Én úgy tudtam, ő és a férje februárban elváltak, de most kiderült, hogy Zsuzsa ebben is hazudott, és most is együtt vannak. Napi szinten kapok tőlük üzeneteket, azt állítják, több millió forinttal tartozom nekik, holott ez nem igaz, hiszen minden anyagi kérdést a szakítás után rendeztünk. Fenyegetnek, hogy lejáratnak, sőt, arra is utalgattak, hogy vigyázzak magamra, mert bármi történhet velem és a testi épségemmel" - mondta a zenész.

"Lelkileg tönkretesz ez a helyzet, folyton attól rettegek, hogy valaki rám ugrik, bánt, avagy hazugságokat jelentet meg rólam. Rettegésben telnek a napjaim, több mint tíz kilót fogytam, mert nem bírok enni, aludni. Nyugtatókat szedek, és nehezen állom meg, hogy ne nyúljak újra az alkoholhoz. Ezúton szeretném megkérni a volt páromat, hogy hagyjon békén... Ha mégsem, az ügyvédemmel megtesszük a szükséges lépéseket" - mondta MC Hawer.