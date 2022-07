MC Hawer magánélete romokban hever. A mulatós sztár nemrég bontotta fel az eljegyzését kedvesével, most pedig egy hosszú posztban írt arról, hogy érzi magát.

Mc Hawer és kedvese májusban szakítottak. A hír mindenkit meglepett, hiszen a szerelmesek már az esküvőre készültek, sőt, a mulatós sztár még egy félmilliós arckezelésen is részt vett, hogy jól nézzen ki a nagy napon.

A szakítás óta Mc Hawer éli az életét, és most az a célja, hogy megtalálja élete első nagy szerelmét. Az utóbbi időben sokan aggódtak érte, hiszen a magánéleti gondok miatt a rajongói attól félnek, visszaesik, és újra elkezd inni.

Géza most egy hosszú Facebook-posztban írta le, hogy érzi magát.

"Az elmúlt hónapjaim párkapcsolati válságról és szakítás utáni depresszív hangulatról szólt

Kínos ez a helyzet, amikor színpadra kell állni és bulit csinálni. Ez a hivatásom. Csak a színfalak mögött élhetem meg a fájdalmakat... Megtaposták a lelkemet, összetörték a szívemet. De ebből is felálltam, megyek tovább... Ezt csak azért írtam le, mert sokan azt gondolják, minden mocskolódás lepattan rólam. Pedig nem. Érzékeny vagyok. Talán ezért is véreznek el a párkapcsolataim... A nőknek férfi kell, nem pedig ilyen. Azt gondolom, most egy jó ideig egyedül fogom járni az utam. Igyekszem megtalálni a boldogságot másban. Nem adom fel. Nem olyan fából faragtak... "