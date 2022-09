Erdőkertesen közösen követett el öngyilkosságot egy pár, Kata és Dani. A fiatal nő édesanyja most megszólalt: nem képes túltenni magát gyereke elvesztésén.

Két ember holttestét találták meg egy autóban Erdőkertesen, a Nap utcában, a kipufogógázt ők maguk vezették be az utastérbe. Dani és Kata közösen követtek el öngyilkosságot, de a lány édesanyja még nem tud megbékélni a történtekkel, nem tudja feldolgozni a lánya elvesztését. Az élete azelőtt is tele volt tragédiával: állapotosan a férje ki akarta vágni belőle a magzatot, de sikerült megszabadulnia a férfitól, most augusztusban pedig el kellett temetni 5 gyereke közül az egyiket.

"A lányom nem akart meghalni, ezt biztosan tudom. Dani mondogatta neki, hogy együtt kellene távozniuk a földi létből. Kata ezt el is mesélte nekünk, és hozzátette, hogy a fiú inkább haljon meg egyedül. Borzalmas volt a kapcsolatuk, én fel is ajánlottam Katának, hogy segítek Danit kidobni. Azt mondta, megoldja" - mondta a Borsnak Kata édesanyja, Zsuzsanna, aki egy megrázó esetről is beszámolt.

"Katát nemrég be kellett szállítani a váci kórházba, mert kis híján elvérzett, amikor Dani hasba akarta szúrni magát. Dulakodtak, a gyerekem ki akarta venni a kés a vőlegénye kezéből, de végül ő sérült meg a csuklóján. Szabályosan fel volt vágva az ere" - árulta el.

"Állandóan veszekedtek. Volt, hogy Kata szomszédaitól éjnek idején kaptuk a hírt, hogy megint balhé van. Az egyik fiam odament, és azt látta, hogy a kertkapu zsanérja és a bejárati ajtó is leszakadt, a házban pedig mindent szanaszét dobáltak. A lányom többször is le akarta mondani az esküvőt, mire Dani kijelentette: ha öngyilkos lesz, Kata felel majd a haláláért. A lányom nem az a fajta volt, aki önként beül valaki mellé az autóba meghalni. A boncolási jegyzőkönyv még nem készült el, de remélem, hogy abból kiderül, hogy mi történhetett pontosan. Az tény, hogy napokkal a nemzeti ünnep előtt Kata az egyik barátnőjénél aludt. Vikinek elmesélte, hogy Dani a veséjénél és a lábán is összerugdosta" - állítja az anya.