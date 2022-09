Csütörtök

Erősen felhős lesz az ég, de délután az ország délkeleti felén pár órás napsütés is lehet. Többfelé, több alkalommal várható eső, zápor, délután zivatar is. A déli, délnyugati szél több helyen lesz élénk. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

Péntek

Erősen felhős, vagy borult, párás, foltokban ködös idő lesz. Délnyugat felől sokfelé várható eső, záporeső. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk, délkeleten lesz az enyhébb idő. A délnyugati, majd az északkeleti szél megerősödhet.

Szombat

Hajnalban délen és keleten még több helyen lesz eső, majd északnyugat felől csökken a felhőzet. Párás, foltokban ködös lesz a levegő. 19-20 fok körül változik a csúcshőmérséklet.

Vasárnap

Északnyugat felől hidegfront éri el hazánk térségét, melynek hatására elszórtan alakulnak ki záporok, illetve nagy területen fokozódik viharossá a szél. 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hétfő

Felhőátvonulások lesznek, már csak néhol fordul elő futó zápor. 16 fok körül alakul a maximum. Az északnyugati szél viharos maradhat - írja a Köpönyeg.