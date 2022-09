Ahogy arról mi is hírt adtunk, egy 15 éves fiú focizás közben lett rosszul Budapesten. A fiatal sráchoz a barátai azonnal riasztották a mentőket, akik sikeresen újraélesztették, ám a fiú a kórházban életét vesztette.

Az Országos Mentőszolgálat egy hosszú posztban írta le, milyen heroikus küzdelmet folytattak a 15 éves fiú életéért, aki egy budapesti focipályán esett össze.

"Az eset még a rutinos szakemberek lelkét is megviselte és a legjobbakat remélik fiatal betegüknek, aki még mindig nincs túl az életveszélyen. Mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk!"

-írták a posztban. Sajnos Patrik a kórházban később életét vesztette, erről klubja, az ISSIMO SE írt a Facebookon.

Szomorú szívvel tájékoztatjuk Barátainkat a tragédiáról, Patrik itt hagyott minket tegnap este. Nem találjuk a szavakat. Fiatal, életerős, vidám srácot ismertünk meg benned. Két hónapja csatlakoztál, de gyorsan a közösség fontos részévé váltál. Még csak most kezdődött közös utunk, de máris véget ért. Az élet igazságtalan sokszor. Most is az volt. Klubunk őszinte részvétét fejezi ki Patrik családjának, barátainak

– olvasható a bejegyzésben, amelyben azt is megosztották, hogy ma este, gyertyagyújtással emlékeznek rá.