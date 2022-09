A benzin- és az élelmiszerárstop meghosszabbításáról döntött a kormány szeptember 17-én. A Magyar Közlöny csütörtök esti számában pedig megjelent az erről szóló kormányrendelet is.

Gulyás Gergely a szeptember 17-én a Kormányinfón elmondta azt is, hogy a december 31-én lejáró kamatstopot is meghosszabbítja a kormány legalább fél évvel. A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent az erről szóló kormányrendelet is.

A rendelet szerint az árstopos rendelkezések hatályát október 1-ről december 31-re módósítják. Újraszabályozták a kisbenzinkutaknak járó támogatásokat is, ezeknek a határidejét az üzemanyagárstophoz igazították.