Berki Mazsi nincs könnyű helyzetben, hiszen egy kisbabával maradt egyedül, és a hírek szerint Berki Krisztián tetemes adósságot hagyott maga után. Az anyuka kijelentette, nem ülhet otthon ölbe tett kézzel, muszáj dolgoznia.

"Azt az igazi anyaságot, hogy csak a gyerekemmel foglalkozzak, nem élhettem át. Most lehet, hogy elítélnek, de segítséget fogok kérni, mert muszáj dolgoznom. Tenni kell, és nem fogom otthon ölbe tett kézzel várni, hogy csoda történjen. Vannak céljaim, azokat most próbálom taposni és elérni" - mondta Mazsi a Palikék világa by Mannában.

Az anyuka több lábon áll: Emmazsi baba-mama tábort rendezett, szerepel a Dancing with the Starsban, valamint bejelentett egy új, webshopot üzemeltető céget, amely sok mindent kínál: gyerekjátékokat, dekorációkat és egzotikus lakberendezési tárgyakat. Lehetősége van arra is, hogy csatlakozzon ahhoz a baby spa hálózathoz, amit Gesztesi Károly színművész utolsó szerelme, Mattesz Csilla indított Hajdú Péter menyasszonyával, Eszterrel. Korábban ugyanis volt szó arról, hogy Mazsi is beszáll, és habár már elindult az üzlet, Eszter nem zárkózik el attól, hogy Mazsi csatlakozzon - írja a Blikk.

"Természetesen örömmel vennénk, ha Mazsi csatlakozna hozzánk. Tárt karokkal várjuk, az ajtónk nyitva áll előtte. A közhiedelemmel ellentétben, Mazsival nagyon jó a viszonyunk, tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen beszélünk egymással, rám mindenben számíthat" - mondta Eszter.