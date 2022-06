Berki Krisztián öröksége a pletykák szerint azonban közel sem olyan kívánatos, mivel tetemes adósságot hagyhatott szeretteire. Özvegye, Berki Mazsi a napokban tért vissza a közösségi médiába és arról posztolt, hogy bármennyire fájdalmas is a mostani időszak, eljött az újrakezdés ideje. Ebbe pedig beletartozik az is, hogy megpróbálja lezárni Krisztián félbemaradt ügyeit és tartozásait.

Ez utóbbiakból pedig van bőven, ugyanis a közeli ismerősök szerint a Berki Krisztián által mutatott luxusélet csak látszat volt.

Albérletben lakott, a luxusautókat bérelte, vagy csak odaállt melléjük egy-egy fotó erejéig, és a sokak által irigyelt életvitele nagy része reklámszerződések és céges megállapodások eredménye. Mindenki azt hitte, rengeteg pénze van, milliomos, pedig nem

– mondta a Blikknek egy, a neve elhallgatását kérő ismerős.

Mazsi azonban kezébe vette a dolgokat és a lap úgy tudja, már többeket is felkeresett, és volt, akikkel sikerült is rendezni a tartozást. Az özvegynek Krisztián édesapja nyújt segítséget, és rá is fér a támogatás, ugyanis most a nulláról, egyedülálló anyaként kell újraépítenie az életét.

A portál arról is ír, hogy Krisztián adóssága akár a gyermekeire is szállhat. A hagyatéki eljárás során ugyanis az örökségbe nemcsak az értékek, hanem a tartozások is beleszámítanak. Erről azonban bármikor lemondhatnak, de mivel mindkét gyermek kiskorú, ezért nem ők, hanem gyámjaik hozzák majd meg a végső döntést.