Vicces videó látott napvilágot G.w.M-ről, aki angolul próbált meg vodkát rendelni egy szállodában. Nem ez az első eset, hogy a beszéd és a helyesírás problémát okoz neki, korábban már kikezdték ezért a kommentelők.

"Hello, my room is 108, and please one glass vodka. I don't know what is name. Understand? Vodka, yes. And pineapple one liter. I wait, ok?" - hangzik el a kérés a most előkerült videóban, az azonban nem derült ki, hogy megértették-e a szálloda dolgozói a rendelést.