A Párharc lesz az első olyan tévéműsor, melyben Kulcsár Edina és párja, G.w.M együtt lesz látható. A fiatalok az év elején vállalták fel a kapcsolatukat és hónapokon át bérelt helyük volt a bulvárújságok címlapjain.

Miért döntöttek úgy, hogy szerepet vállalnak a műsorban? Hogyan élték meg az elmúlt hónapokat? Mit üzennek az őket kritizáló kommentelőknek? És vajon mi lesz a kapcsolatuk következő szintje? Küszöbön lehet a házasság?

Ezekről is beszélgetett a Life.hu Kulcsár Edinával és G.w.M-mel, azaz Varga Márkkal.

Elég friss kapcsolatként vágtatok bele a műsorba. Ki hozta meg a végső döntést?

Kulcsár Edina: Márk!

G.w.M: Az év elején hatalmas vihar volt körülöttünk, mi próbáltunk nem igazán reagálni a

vádakra, csakis befelé, egymásra szerettünk volna figyelni, viszont amikor megkerestek minket a műsor készítői, akkor úgy éreztük, ez egy jó alkalom lesz arra, hogy megmutassuk, kik is vagyunk valójában. Remekül szórakoztunk és mindentől távol együtt tudtunk egy kis időt tölteni.

A már említett vihart a média keltette, vagy ezt ti belülről is egy nehéz időszaknak

éltétek meg?

G.w.M: Ez nagyon komplex dolog, nem csak egyvalami táplálta ezt a felhajtást.

K.E: Az viszont tagadhatatlan, hogy a média százszorosan felnagyította. A mostani szerencsére már egy sokkal nyugodtabb időszak.

Most mintha csendesebbek is lennétek.

G.w.M: Igyekeztünk az év elején is csendben maradni, nem akartunk még annál is nagyobb felhajtást, mint ami végül lett ebből az egészből. Elég volt egy-két rossz mondat, máris botrányt kerekített belőle a sajtó, gondold el, mi lett volna, ha mi is megszólalunk... A Párharc sok kérdésre választ fog adni, olyan helyzetben láthatnak majd minket a nézők, mint még sosem. Itt derül ki igazából, milyen emberek is vagyunk.

Ezután az embereknek nem kell majd mások véleményére hagyatkozni és az alapján ítélkezni, hogy ki mit mondott rólunk. Ott lesz a képernyőn minden, és ez alapján már mindenki nyugodtan levonhatja a következtetéseket. Mi őszintén játszottunk.

K.E: Számunkra az volt a fontos, hogy mi élvezzük az egészet. Ezt az élményt, amit együtt szereztünk, már soha senki sem tudja elvenni tőlünk.

Meglepett valami benneteket? Kiderült a műsor során valami új, amit addig nem tudtatok egymásról?

G.w.M: Folyamatosan erősödik a mi kapcsolatunk, de nem volt semmi nagy meglepetés.

Mit szóltok a Redditen és egyéb fórumokon olvasható kommentekhez? A ti párosotok a célkeresztben van.

G.w.M: A redditeseknek üzenem, hogy inkább száz irigyem legyen, mint egy, aki sajnál. Ameddig felébredek, egészséges vagyok, van két kezem és két lábam, és azt csinálhatom, amit szeretek, amíg szép ruhákban járhatok és naponta hívnak, hogy nyilatkozzak, addig a kritikusaim a Redditen csak hokiznak. Szép kis életút, de csinálják csak, nem érdekel.

Mi lehet a kapcsolatotokban a következő lépcsőfok? A házasság?

G.w.M: Majd a reklám után kiderül. (nevet)