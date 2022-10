A népszerű énekesnő tinédzser kora óta párkapcsolatban élt - hol hosszabb, hol rövidebb ideig -, most viszont nincs az életében senki. Korábbi szerelmeivel nyolc-tíz évig élt együtt, és hiába kérték meg a kezét, egyszer sem jutottak el a házasságig.

Király Lindának saját elmondása szerint három igazán hosszú kapcsolata volt, amelyeket ő úgy élt meg, mint egy-egy házasságot. Együtt élt párjaival, főzött, vigyázott rájuk, ám hiába a lánykérés, mégsem vonultak oltár elé. A NőComment legutóbbi adáásban egy szakember segítségével arra próbáltak választ találni, mi lehet ennek az oka.

A vendégek szerint mindegyik kapcsolatból hiányozhatott valami, és Linda olyasmire vágyhatott, amit nem kapott meg ezektől a férfiaktól.

Lindával nemrég a Life.hu készített interjút, amelyben az énekesnő elmondta, hogy jelenleg szingli, de nem keresi görcsösen a párját:

Ez a mostani időszak, a szingliség nekem új élmény, de úgy vagyok vele, hogy ez sem véletlenül történt. Kellett egy ilyen időszak az életemben, hogy dolgozzak magamon, rájöjjek, ki is vagyok, és közhelyes lesz, de meg kellett tudjam, mit is akarok pontosan: egy partnert, családot és gyereket. De nem siettetek semmit, eljön majd ennek is az ideje

– mondta a Life-nak Király Linda.