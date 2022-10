Október 10-én, 19:50-kor kezdődik a TV2-n az Ázsia Expressz harmadik évada. A műsorban ismert celebpárok vállalták, hogy mobil, pénz és mindenfajta kényelem nélkül beutazzák a világot. A táv mellett meg kellett küzdeniük az extrém hőséggel, a kosszal, a komfort hiányával és persze le kellett győzniük saját félelmeiket is.

Az Ázsia Expressz egyik szereplője Király Linda, akivel a Life.hu készített interjút.

Linda elárulta, mi volt a legnagyobb félelme és mi volt az, ami mindennél jobban hiányzott neki, miközben országról országra utazott testvérével. Az énekesnő beavatott minket abba is, volt-e gond a gyógyszereivel, milyen volt visszaszállni a mókuskerékbe és hogyan viseli a szingliséget.

Mi volt a legnagyobb félelmed a műsor előtt?

– Nem tudtam, hogyan fogom bírni fizikailag. Pluszkilókkal indultam neki ennek az egésznek, és nem akartam, hogy ezzel hátráltassam a testvéremet. A bogaraktól, vadállatoktól nem félek, Viktor annál inkább. Mondta is, még mielőtt elindultunk, hogy ha a sivatagban találkoznánk skorpióval, akkor azt nekem kell elintéznem. (nevet) Nem úsztuk meg, rengeteg állatos kalandunk volt, sok olyan helyzet, amiben Viktor nem érezte jól magát, de többet nem árulhatok el.

Mesélted korábban, hogy több gyógyszert is rendszeresen szedned kell. Nem izgultál emiatt?

– A gyógyszereimnek van néhány nem annyira kellemes mellékhatása, és féltem, hogy ez majd megnehezíti a dolgokat. Sosem kellett még ilyen extrém szituációkban helyt állnom, nem tudtam, hogyan reagál majd a testem a hőségre vagy a folyamatos fizikai megterhelésre. Beszéltem az orvosommal, kikértem a véleményét és mondjuk úgy, hogy nem tiltott el a műsortól. (nevet) A stáb folyamatosan figyelemmel kísért minket, úgyhogy nem izgultam, a gyógyszereket is végig rendesen be tudtam venni.

Se telefon, se komfort nem volt, így kellett végigcsinálnotok a műsort. Mi hiányzott a legjobban?

– A kényelmes és puha ágy, ahol igazán jól lehet aludni. Egész nap mentünk, talpon voltunk, csináltuk a feladatokat, de ez attól volt igazán megterhelő, hogy a nap végén nem tudtuk magunkat normálisan kipihenni. Ez pedig olyan, mint egy spirál: minél fáradtabb vagy, annál nehezebb lesz másnap, és még nehezebb a következő... és csak rakódtak egymásra a dolgok. Nem volt egyszerű.

Ezek ellenére jó emlék marad?

– Nagyon! Életre szóló emlék és emellett önbizalom-erősítő is volt. Mikor hazajöttünk, úgy éreztük, ezek után bármire képesek vagyunk. Számunkra nem az volt a legfontosabb, hogy legyőzzük a többi párost, hanem hogy meg tudjunk felelni a saját elvárásainknak. A műsorban nem volt kire támaszkodni, csakis egymásra számíthattunk, nekünk kettőnknek kellett megoldani mindent és legyőzni az akadályokat.

Ilyen helyzetben derül ki igazán, ki milyen ember is valójában, és ha mondhatom ezt ennyi évvel a hátunk mögött, még jobban megismertük egymást Viktorral.

Voltatok valaha ilyen sokat csak kettesben?

– Ha igen, akkor nagyon régen, de most újraéltük a gyerekkorunkat. Rengeteget nevettünk, az egész eszméletlen élmény volt.

Milyen volt utána itthon? Nehéz volt visszaszállni a mókuskerékbe?

– A visszatérés utáni első napokban rengeteget beszéltünk Viktorral, mert mindkettőnkben benne volt egyfajta hiányérzet, nem tudtuk, merre is kellene elindulni, nehéz volt visszazökkenni. Az engem egy cseppet sem zavart, hogy rögtön az elején elvették a mobilunkat, mert így egymásra kellett figyelnünk, nem volt, ami elterelje a gondolatainkat, és ez bevallom, nagyon hiányzik. Nem hittem volna, hogy a testvérem meg tud lepni, de rengeteget tanultam róla ez alatt a pár hét alatt.

– Viktorban borzasztó erő van, egy igazi férfi, aki beleáll minden helyzetbe. Nagyon büszke vagyok rá, és mint kiderült, őt is meglepte, hogy mennyire szívós és kitartó vagyok. Ha kitalálok valamit, azért minden erőmmel képes vagyok küzdeni. Szerintem nagyon jót tett a kapcsolatunknak ez a kaland.

Nem hiányzott a harmadik testvéretek?

– De! Folyamatosan arról beszéltünk, milyen kár, hogy nincs itt Ben. Nagyon jó lett volna ezt hármasban megélni.

Sok minden történt veled az elmúlt hónapokban: ezeket a gondokat mind itthon tudtad hagyni?

– Nagyon jó volt kikapcsolódni, elszakadni az itthoni gondoktól, a mindennapos, monoton hülyeségektől. Nemcsak Viktort ismertem meg sokkal jobban, hanem saját magamat is, és rájöttem, hogy sok dolog miatt teljesen feleslegesen stresszelek. Olyan volt ez a műsor, mintha egy teljesen más világba csöppentünk volna, ahol megtanultuk, hogy igazán a szeretteink, a családunk és az egészség számít, és az, hogy legyen fedél az ember feje felett.

Ha már fedél. Sikerült befejezni a lakásfelújítást?

– Már beköltözhettem, kényelmes, van fürdőm, konyhám, ágyam (nevet), és nem kell bérelni azt a másikat, de még közel sincs vége. Ha minden jól megy, akkor pár hónap és teljesen elkészülünk a felújítással.

Amikor a sajtótájékoztatón szóba került Viktor családja, akkor saját magadról, a szingliségről humorral beszéltél. Ez azt jelenti, hogy nem görcsölsz rá erre a témára?

– Hiszem, hogy mindennek eljön az ideje. Jól érzem magam és készen állok egy párkapcsolatra, de nem stresszelek azon, hogy kifutok-e az időből, vagy bármi ilyesmi. Az az álmom, hogy legyen egy partnerem, akivel közösen tudjuk építeni a jövőnket, akivel családot alapíthatok, mert szeretnék anya lenni.

A görcsösséget már régen elengedtem, és az az igazság, hogy 15 éves koromtól kezdve mindig párkapcsolatban éltem. Hol hosszabb, hol rövidebb ideig, de sosem voltam egyedül.

– Ez a mostani időszak, a szingliség nekem új élmény, de úgy vagyok vele, hogy ez sem véletlenül történt. Kellett egy ilyen időszak az életemben, hogy dolgozzak magamon, rájöjjek, ki is vagyok, és közhelyes lesz, de meg kellett tudjam, mit is akarok pontosan: egy partnert, családot és gyereket. De nem siettetek semmit, eljön majd ennek is az ideje.

