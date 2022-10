A Párharc legelső részében a sztárpárok férfi tagjainak ki kellett szabadítaniuk kedvesüket. Az odáig vezető út azonban nem volt könnyű: lőttek rájuk , falat kellett mászniuk, sétálni a magasban és megoldani egy egyszerű, számtani feladványt. Ez utóbbi több játékoson is kifogott.

Kulcsár Edina és párja, G.w.M a TV2 extrém realityjében szerepelnek először együtt, és mint azt korábban a Life.hu-nak adott interjúban is elmesélték, most fog kiderülni, valójában milyen párost is alkotnak ők ketten. Az első adások alapján valóban megmutatták, hogy nagy köztük az összhang.

G.w.M könnyen megoldotta az erőnléti feladatokat, de a megpróbáltatások végén elsőre gondot okozott neki egy matematikai feladvány. Fejben kellett összeadnia saját és Edina születési évét, ugyanis az összeg jelentette a számzár nyitókódját – vette észre a Bors. A rappernek a kezdeti sokk után sikerült kinyitnia a lakatot és megmentette a fogságból szerelmét, aki már első közös gyermeküket hordja a szíve alatt.