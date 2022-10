A nézők közül sokan kedvelték Zsófit, ám számára véget ért a verseny, és így azt sem tudhatjuk meg, hogyan alakult volna a kapcsolata a többi, még versenyben lévő játékossal. A lány azonban nem bánja, hogy semmit sem hamarkodott el a luxusvillában.

Érzelmileg is sokat adott hozzám, megtanultam azt is, hogy kell a két-három lépés távolság; de közben azt is, hogy kevésbé építsek magam köré falakat és könnyebben nyissak érzelmileg. Úgy érzem, most már tényleg készen állok egy hosszú kapcsolatra

– idézi a Bors Zsófit, aki a játék során nagyon közel került Ádámhoz, a Money or Love egyik versenyzőjéhez. Zsófi úgy érzi, kapcsolatukból talán a való életben is lehet valami. A kiesése miatt azonban közel sem olyan szomorú, mint lehetne.