Az Ázsia Expresszben egyre nő a feszültség, a hét elején Mérei Kata-Gyebnár Csekka, valamint Nyári Darinka-Kiss Ernő Zsolt párosai között alakult ki ellenszenv. Ugyan nekik végül sikerült rendezniük a viszonyukat, most Halastyák Fanninál telt be a pohár Csekkáék viselkedése miatt. Véleményét pedig nem is rejtette véka alá.

"Úgy gondolom, hogy megint nem volt fair Csekkáék döntése, összevissza beszélnek. Egyik nap még taktika, másik nap szívből, harmadik nap megint más...Én legalább az elejétől őszinte voltam, de innentől nem fogom ezt szó nélkül hagyni. Nálam bizonyos ideig telik az a zsák, de most kipukkadt, innentől mindenki viselje a következményét" -mondta feldúltan Fanni. Az, hogy pontosan mi váltott ki ekkora indulatokat, a csütörtök esti adásból derül ki, ahol az is eldől, melyik két páros kerül a héten veszélyzónába.