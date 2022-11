A Los Angeles-i bíróságon hétfőn nyújtott be keresetet Kristina Charlotte Hirsch. Warren Beattyt azzal vádolja, hogy kihasználta sikeres színészi státuszát és hatalmát, manipulálta és szexuális kapcsolatra kényszerítette 1973-ban, Los Angelesben, amikor még csak 14 éves volt.

A lányt egy szomszédja vitte el egy filmforgatásra, ahol dolgozott, itt ismerkedett meg a nő az akkor 35 éves színésszel. Warren Beatty egyből érdeklődni kezdett a a fiatal iránt, megadta neki telefonszámát és címét is, majd felhívta a szállodai szobájába, felajánlotta neki azt is, hogy segít neki a házi feladatában, de többször felhozta a lány szüzességét is.

A fiatal lány azt hitte, hogy romantikus érzelmeket táplál iránta a színész, közeledését izgalmasnak tartotta. A kereset szerint a hollywoodi sztár többször szexuális kapcsolatra kényszerítette a fiatal lányt. A jelenleg Louisianában élő nő kártérítést követel az elszenvedett lelki és mentális sérülésekért - írja a New York Post.