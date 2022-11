A focivébé nyitónapján több incidens is történt, többek között élő adásban rabolták ki az egyik argentin tévétársaság riporterét. Dominique Metzger a szurkolók között állva, élőben jelentkezett be, amikor a tömegből valaki belenyúlt a táskájába és több mindent is ellopott a hölgytől. Az újságíró rögtön jelentette is az esetet a helyi rendőrségnél, akiktől eléggé meglepő választ kapott.

World Cup reporter shockingly robbed live on air in Qatar. pic.twitter.com/OUipFrs2vg — SPORTbible (@sportbible) November 21, 2022

Az ügyben intézkedő rendőrnő elárulta Metzgernek, hogy high-tech kamerákkal szerelték fel a stadion környékét, és az arcfelismerő segítségével meg fogják találni a tolvajt, majd megkérdezte a riportert, hogy mit szeretne, milyen büntetést kapjon a rabló? A kérdés sokkolta az argentin újságírót, főleg azután, hogy a rendőrnő részletezte a lehetőségeket:

Mit szeretne, milyen büntetést kapjon a tolvaj? Küldjük öt évre a rácsok mögé? Vagy esetleg toloncoljuk ki az országból?

Dominique Metzger nem tudott erre mit reagálni, ő csak az ellopott értékeit szeretné visszakapni – olvasható a Mirror cikkében. A lap megjegyzi, hogy nem ez volt az első eset, hogy baj ért riportereket, sőt egyre több bejelentés érkezik hasonló incidensekről, lopásokról.