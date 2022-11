Tóth Andi mögött nehéz időszak van, rengeteg bántást kapott, de úgy döntött, nem hallgat tovább. Kiss Ramónának nyílt meg, és beszélt őszintén azokról a dolgokról, amiken keresztülment.

"Tudom, hogy kiforgatják a szavaimat, hogy másképp tudják értelmezni" - mondta Tóth Andi, aki éppen ezért lett zárkózottabb. "Illetve nem feltétlen akarok mindenkinek mindent megosztani magamról. Ilyenkor igyekszem talán egy kicsit felszínesebben mesélni a dolgaimról, hogy munka van, fáradt vagyok, dolgozom, ez van" - árulta el az énekesnő.

"Kialakult egy olyan személyiségem, ami megosztó, nyilván azt látom, ezen sokat gondolkodtam, hogy miért megosztó, de talán azért, mert erős, és nem sok erős karaktert ismernek" - mondta Andi, aki bevallotta, soha nem tudta megjátszani magát. "Kimondom, amit gondolok, úgy öltözöm, ahogy érzem, azt énekelem, amit szeretnék" - árulta el az énekesnő. Hozzátette, ez nem feltétlenül szimpatikus.

"Nem zárkóztam be. Lett egy falam, az stabilan, viszont nincs zárva a kapu. Nem az van, hogy lakat van rajta, be van zárva simán. Ki lehet nyitni azt a kilincset, viszont csak olyanoknak engedem, akiken látom, hogy jóindulattal és kíváncsisággal lépnének be, nem rosszindulattal. Nagyon jó emberismerő lettem az elmúlt évek alatt" - mondta Andi. Egy embert azonban közel engedett magához, mégpedig Marics Petit. Kapcsolatukat sokáig titkolták, de ez sem véletlen.

"A magánéletem, a párkapcsolatom, a barátaim, illetve a munkám mélyebb részeit nem feltétlenül osztom meg. Ez nem azért van, mert titkolnék bármit, vagy én magam vagyok felszínes, csak attól függetlenül, hogy közszereplők vagyunk, mindenkit megillet a magánélet" - mondta Andi.