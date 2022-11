Csapó Gábort, vagy ahogy sokan ismerték, Dudit az egész ország szerette, és nemcsak sporttársai, hanem mindenki gyászolja. Egykori szerelme, Zalatnay Sarolta is szép emlékeket őriz róla, hiszen hét évig éltek boldog párkapcsolatban és a válásuk után is jó viszonyban maradtak. Most egy másik jó barátja, Riskó Géza újságíró is megemlékezett az elhunyt legendáról.

Az úszósport hozott össze bennünket, tízéves koromtól ismertem, együtt tréningeztünk. Gyorsúszásban számított talentumnak, később ez volt az oka annak, hogy a fő rivális szovjeteket könnyen otthagyta a vízben, kiszámíthatatlanul fordult, pontosan lőtt

– kezdte a visszaemlékezést Riskó a Ripostnak. Az újságíró elárulta, hogy Dudira mindig lehetett számítani, sőt egyszer megmentette őt egy verekedéstől: