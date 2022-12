Korda György népszerűsége máig töretlen, és ezt bizonyítja, hogy Reptér című klasszikusa idén talán sikeresebb volt, mint valaha. Slágereit olyan fiatalok is dúdolják, akik nem is éltek még, amikor meghódította a táncdalfesztiválok színpadait.

Mindenki életében eljön a változás pillanata, és ez nem kerülheti el Korda Györgyöt és feleségét, Balázs Klárit sem. A házaspár évek, de talán évtizedek óta kettesben áll színpadra, legyen szó privát partiktól vagy nagykoncertekről, együtt nyűgözik le a közönséget. Ennek azonban vége: a 83 énekes ugyanis bejelentette, hogy kibővül a csapatuk.

"Jövőre plusz kilenc fő áll majd mögöttünk, egy komplett élő zenekar, vokálosok és táncosok is. Ha Isten megsegít minket, akkor csak nagy volumenű koncertjeink lesznek. Kell nekünk is az bizonyos plusz érzés a színpadon. Nem mondom, hogy rossz csak kettesben lennünk, de kell a motiváció. Szintet lépünk, talán ez a jó kifejezés. Nem is tehetünk mást. Változnak az idők és vele változunk mi is"

– mesélte a Borsnak Korda György, aki azt is hozzátette, hogy egészen idáig menedzserük sem volt.