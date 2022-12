A Szex és New York sztárja huszonöt éve él boldog házasságban szintén színész férjével, Matthew Broderickkel. A párnak ez idő alatt három gyermeke született, ám csak nagyon ritka és kivételes alkalmakkor mutatkoznak a nyilvánosság előtt.

Sarah Jessica Parker és családja is hivatalos volt a Van, aki forrón szereti című filmklasszikusból készült színpadi darab bemutatójára. A színésznő és férje mellett feltűnt a vörös szőnyegen fiuk, a húszéves James, valamint ott voltak ikerlányaik is, a tizenhárom esztendős Tabitha és Marion is – írja a PageSix.

A kép igazán különleges, ugyanis a családról ritkán készül ehhez hasonló, közös fotó.