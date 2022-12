Farkas Helgát 1991. június 27-én este fél 9 és fél 10 között rabolta el Cs. József, J. Benedek és máig ismeretlen társaik. A bűnözők a lány apjától félmillió márkás, azaz 21 millió forintos váltságdíjat követeltek. Cs. József hangját vélték felismerni a rögzített felvételeken. Helga eltűnése után négy évvel egy Orosháza melletti csatornában megtalálták J. Benedek holttestét. Cs. Józsefet zsarolás kísérlete és személyi szabadság korlátozása miatt 10 évre ítélték. Emberölésért azonban senkit nem ítéltek el, az ügy pedig 20 év után elévült.

Fésű Pál a szeptemberi tárgyaláson elmondta, hogy a rendőri vezetőkkel való nézeteltérésének a dr. Petőfi Attila vezérőrnagy ellen tett feljelentése az oka, amit az emberrablás nyomozásával kapcsolatban tett meg. Ezért ragaszkodott a meghallgatásához, ahogy dr. Kovács Lajoséhoz is. Fésű azt is állította, hogy dr. Petőfi Attila közeli kapcsolatba került a feleségével, aki korábban a Farkas Helga elrablásáért elítélt Cs. József szeretője volt; és a nyomozás során nem hallgatták meg tanúként. Ezt az állítását bizonyítani azóta sem sikerült.

A tárgyalás a mai napon folytatódott, de a bíróságon nem jelent meg sem dr. Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredes, sem dr. Petőfi Attila vezérőrnagy. Fésű felháborodásának adott hangot:

"A feleségem még ma is tartja a kapcsolatot Cs.-vel, ami azt jelzi, hogy erős kötődésnek kell köztük lennie. Anno is kapcsolatban voltak, mégsem hallgatták ki. Erről dr. Petőfi Attilát is meg kellene kérdezni, de megint nem jött el. Úgy gondolom, hogy nekem is ugyanolyan jogom van, mint neki, és akkor legközelebb én sem jövök el, és én is írok önnek olyan levelet, hogy csak na" - mondta a bírónak, hozzátéve, hogy érdekesnek találja, hogy eltűntek a rendőrségnek és az ügyészségnek megküldött bizonyítékok, és a felesége és Cs. József közötti levelezés is.

Dr. Petőfi Attila vezérőrnagy egy bécsi előadásra hivatkozva mentette ki magát a tárgyalásról, így 2023 februárjában lesz a következő tárgyalási nap - írja a Blikk.