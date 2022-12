A kormány Facebook-oldalán jelent meg egy videó, amelyben Müller Cecília országos tisztifőorvos a járványhelyzetről beszél. Az országos tisztifőorvos mindenkit megnyugtat, hiszen idén végre nyugodt és vírusmentes karácsony elé nézünk.

„Feltehetően nyugodt ünnepeink lesznek. Ez elsősorban azoknak köszönhető akik egész évben gyógyítottak minket, helytálltak, az egészségügyi dolgozóknak, mindenkinek, aki az ő munkájukat segítette, és feltétlenül azoknak is, akik éltek a védőoltás felvételének lehetőségével" – mondta Müller. A videóban az is elhangzik, hogy az eredményes védekezésben a lakosság fegyelmezettsége is nagy szerepet játszott, illetve az, hogy sokan megfogadták a szakemberek tanácsait.