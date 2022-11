Müller Cecília a Covid-19 vakcináció Magyarországon című online rendezvényen előadásában rámutatott, az időtényező nagyon fontos faktor a járvány kezelésében, a többféle és több helyről beszerzett oltóanyagokkal megkezdett védekezéssel Magyarország több hónapos előnyre tett szert.

Felidézte, hogy a járvány negyedik hullámának idejére a lakosság jó része már részesült védőoltásban, és a számítások szerint a harmadik hullámban 3500 életet sikerült megmenteni a 60 év felettiek körében, a pandémia teljes időszakát nézve pedig 9500-at, köszönhetően a Magyarországon adható hatféle oltóanyagnak, aminek 40 százalékát az úgynevezett "keleti" vakcinák tették ki.



Müller Cecília kitért arra, hogy az egyes országok nemzeti szinten döntötték el, kit sorolnak koronavírusban elhunytak közé. Magyarország úgy döntött, hogy aki az elhalálozás idején koronavírus-pozitív volt, azt a koronavírus miatt elhunytak közé sorolják. Nincs szégyenkeznivalónk, hiszen Magyarországon is minden rendelkezésre állt, ami a világon máshol is elérhető volt; a gyógyszer, az oltás és a betegellátásban nyújtott áldozatos munka - közölte.





Az átoltottságról elmondta, a magyar lakosság átlagban 63 százalékos átoltottságnál jár, szemben az európai uniós 72 százalékkal. Az első emlékeztető oltást is sokan felvették, majdnem ugyanolyan arányban, mint az alapimmunizálást adó vakcinát.



Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy Magyarországon hat hullámban zajlott le a járvány, jelenleg a vírus omikronvariánsa és annak alvariánsai okoznak megbetegedéseket.



Müller Cecília beszélt arról is, hogy számos tudományos tevékenységet, kutatást indított el járvány, ilyen volt a vírus örökítőanyagának szennyvízből történő kimutatása. Ezt a módszert a szakemberek továbbfejlesztették, és például a járványos gyermekbénulás vagy az influenza vírusát próbálják követni a szennyvízben.



A szakemberek a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt tartják, hogy a koronavírus egy szezonális (jellemzően őszi-téli) kórokozóvá válik, azonban az influenza elleni védőoltással együtt évente egyszer beadott Covid-oltással kezelhetők lesznek a fertőzések.