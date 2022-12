A család egyik rokona a Tényeknek beszélt a megrázó esetről.

Megkezdte a kémény, utána húzta magával a többit. Megpróbálták azonnal kimenteni a bútorokat. Ahogy pakolásztak, széttört az ebédlőasztaluk, a bútoruk, az ajtók letörtek.

A hozzátartozó azt is elmesélte a híroldal stábjának, hogy a tragédia sújtotta család önerőből nem tudja újraépíteni a házat, így jelenleg náluk húzták meg magukat. Tetőanyagra lesz majd szükségük, hogy vissza tudják építeni az otthonukat, de ezen túl is mindenük odaveszett: a ruhájukat, az élelmüket és a gyerekek játékait is maguk alá temették a romok – írja a Blikk.