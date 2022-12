Egyik nagymamája sem volt beteg, mégis heteken belül mindketten örökre lehunyták a szemüket. Csuti minderről Hajdú Péter interneten visszatért műsorában, a Frizbiben beszélt.

Apum anyukája elesett, lett egy combnyaktörése. Megműtötték, minden rendben volt. Beszéltem vele telefonon, mondták, hogy 1-2 nap fekvés a kórházban, és minden rendben lesz, jöhet haza. Még délután beszéltünk vele, az egész család, és késő este jött a hívás, hogy meghalt

– idézte a Bors Csutit. Ezt követően újabb tragédia vetett árnyékot a családra, ugyanis az anyai nagymama is kórházba került.

"Ő bekerült a kórházba, köhögéssel és egyéb dolgokkal. Ez egy pénteki nap volt, beszéltünk vele telefonon, beszélt vele Medox is telefonon. Mondta neki: »Dédike, gyógyulj meg! Hamarosan találkozunk". Szombaton és vasárnap is beszéltünk vele, sokkal jobb volt a hangja, jól reagált a dolgokra. Úgy éreztük, jobban lesz. Hétfőn reggel telefonált az orvos, hogy éjszaka kapott egy tüdőgyulladást, menjünk be elköszönni... Mondom: micsoda?! Amikor bementünk elköszönni, már nem reagált" – idézte fel Csuti, hogy mi történt a 97 éves korában elhunyt nagymamájával.