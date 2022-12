A zenész halálát az ügynöke jelentette be a Rolling Stone magazinnak, azt azonban nem árulták el, mi okozta Jo Mersa halálát.

Jo Mersa Marley Jamaicán született 1991-ben; tizenegy éves korában költözött a családja Miamiba. Gyerekként is többször fellépett apjával, Stephen Marleyvel, és a Ziggy Marley and the Melody Makersben is zenélt. Már iskolás korában saját zenéket írt, 2016-ban pedig kiadta első hivatalos dalát, és egészen haláláig aktív volt: utolsó kislemeze 2021-ben 'Eternal' címmel jelent meg.

A WZPP karibi rádióállomás információi szerint a zenész holttestét kedden találták meg egy kocsiban, feltehetően asztmás rohamot kapott. A fiatal zenészt felesége és hatéves kislánya gyászolja -írja a Huffington Post.