Az ügyben nem sokkal később megszólalt a rendőrség is, akiktől a Blikk megtudta, hogy bejelentés érkezett arról, hogy egy nőt a lakásán a barátja megfenyegetett és arra kényszerített, hogy vidékre menjen vele. Az egyenruhások kimentek a helyszínre, ahol a nő nyitott ajtót, megjelent a bejelentésben említett férfi is, akivel korábban felmerült a garázdaság gyanúja, így előállították.

Másnap életjelet adott magáról az eltűntnek hitt énekesnő is, aki azt írta Instagram-oldalán, hogy nincsen semmi baj. Vitatkoztak és a telefonja a barátjánál, Albertnél maradt, ő maga pedig aludt, ezért nem lehetett elérni. Ezt követően megszólalt az említett barát is, aki burkoltan üzent Barbi édesanyjának, mondván az egész családot ellene fordította.

A Bors elérte Opitz Barbi egyik ismerősét, hogy még több részletet megtudjanak a botrányról, és az állítólagos eltűnés napjáról, az illető pedig meglepő dolgokat árult el a lapnak.

"Van, akin az első percben látszik, hogy kicsoda, és Albert pont ilyen volt. Már amikor megismertük, érezhető volt, hogy uralkodni akar Barbin és igazunk is lett. Az első komolyabb balhé után beszéltem vele és úgy tűnt, érti is, amit mondok neki, de végül csak visszament a sráchoz. Aztán sorra jöttek a viták és Barbi minden alkalommal megbocsájtott" – kezdte a lapnak a neve elhallagatását kérő ismerős.

Egy idő után kezdtem azt érezni, hogy minden szavam, szavunk hiábavaló. A napnál is világosabb volt, hogy ebből baj lehet, és az is, hogy ezt egyedül Barbi nem látja, mibe keveredett. Mondjuk úgy, hogy akik ismerik őket, nem lepődtek meg azon, hogy végül rendőrségi ügy lett a dologból.

"Van, akin egyszerűen nem lehet segíteni, ezért már többen is úgy döntöttünk a baráti társaságból, hogy inkább kimaradunk a balhékból és csak remélni tudjuk, hogy már Barbi is látja, ki ez a fiú, akibe beleszeretett. Úgy tudom, hogy a család megtette a feljelentést, hiszen nem ez volt az első eset. A fiú hosszú ideje sakkban tartja őt, számtalanszor rátámadt Barbira, múltkor pedig még az ajtót is rátörte szegényre... Nem tudom meddig fajul még ez a dolog, de jó lenne, ha Barbi végre kiadná az útját ennek a fiúnak."