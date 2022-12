Ahogyan arról mi is beszámoltunk , néhány órával ezelőtt Opitz Barbi édesanyja kétségbeesve közölte a hírt a közösségi oldalán: eltűnt a lánya, nem tudják elérni. Az ügyben megszólalt a rendőrség.

"SOS! Segítség, aki tudja, hol van Opitz Barbi, azonnal jelezze. Elrabolta S. Albert. Aki tudja, hol van azonnal jelezze"

- kért segítséget az asszony Facebook-oldalán péntek délután.

A Blikk megkeresésére a rendőrség közölte, 23-án 12 óra 42 perckor érkezett bejelentés hozzájuk, hogy egy nőt a lakásán a barátja megfenyegetett, és arra kényszerítette, hogy vidékre menjen vele.

A rendőrök a bejelentéssel érintett lakcímre kimentek, ahol a nő nyitott ajtót. Az intézkedés közben a bejelentésben említett férfi is megjelent.

"Tekintettel arra, hogy a férfi korábbi viselkedésével kapcsolatban felmerült a garázdaság gyanúja, így a férfit előállították a VII. Kerületi Rendőrkapitányságra, elszámoltatása folyamatban van" – írta a rendőrség, azt is közölték, hogy az ügyben személyi sérülés nem történt és Opitz Barbarát a rendőrök tanúként hallgatják ki.

A lapnak Barbi egyik barátja elmondta, hogy a pár eddig is sokat veszekedett.

"Nagyon heves vitákat szoktak lefolytatni, többször szóba került a szakítás is. Úgy tudom, hogy Albert féltékenysége okozza a legtöbb problémát, aki már a szakítás hallatán olyan szinten kétségbeesik, hogy teljesen elveszíti a fejét. Ugyanakkor Barbi is sokszor bánt vele durván, még tettlegességig is elfajult a köztük lévő feszültség" - mesélte a névtelen informátor.